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Ракурс
Ювелирную точность работы артиллерии показали ВСУ

Ювелирную точность работы артиллерии показали ВСУ (ВИДЕО)

28 фев 2023, 15:20
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Артилеристи 46-ї Окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, продемонстрували свою роботу. У бригаді вказали, що військовослужбовці реактивної батареї «не розкидаються боєприпасами», а використовують їх точково та з ювелірною вивіркою.





Після отримання координат розрахунок висувається на вогневу позицію, чітко відпрацьовує по окупантах і повертається до своїх. Що частіше й точніше артилеристи-десантники битимуть ворога, то швидше настане така довгоочікувана перемога, — переконані екіпажі РСЗО БМ-21 «Град» 46-ї бригади.

Источник: Ракурс


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