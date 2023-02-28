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Ракурс
Ювелірну точність роботи артилерії показали ЗСУ

Ювелірну точність роботи артилерії показали ЗСУ (ВІДЕО)

28 лют 2023, 15:20
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Артилеристи 46-ї Окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, продемонстрували свою роботу. У бригаді вказали, що військовослужбовці реактивної батареї «не розкидаються боєприпасами», а використовують їх точково та з ювелірною вивіркою.





Після отримання координат розрахунок висувається на вогневу позицію, чітко відпрацьовує по окупантах і повертається до своїх. Що частіше й точніше артилеристи-десантники битимуть ворога, то швидше настане така довгоочікувана перемога, — переконані екіпажі РСЗО БМ-21 «Град» 46-ї бригади.

Джерело: Ракурс


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