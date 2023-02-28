Ракурсhttps://racurs.ua/
Ювелірну точність роботи артилерії показали ЗСУ
Ювелірну точність роботи артилерії показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180417-uvelirnu-tochnist-roboty-artyleriyi-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Артилеристи 46-ї Окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, продемонстрували свою роботу. У бригаді вказали, що військовослужбовці реактивної батареї «не розкидаються боєприпасами», а використовують їх точково та з ювелірною вивіркою.
Після отримання координат розрахунок висувається на вогневу позицію, чітко відпрацьовує по окупантах і повертається до своїх. Що частіше й точніше артилеристи-десантники битимуть ворога, то швидше настане така довгоочікувана перемога, — переконані екіпажі РСЗО БМ-21 «Град» 46-ї бригади.
.