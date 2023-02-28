Ювелірну точність роботи артилерії показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180417-uvelirnu-tochnist-roboty-artyleriyi-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

Артилеристи 46-ї Окремої аеромобільної бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, продемонстрували свою роботу. У бригаді вказали, що військовослужбовці реактивної батареї «не розкидаються боєприпасами», а використовують їх точково та з ювелірною вивіркою.