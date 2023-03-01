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ВСУ уничтожили 650 россиян, 25 танков, РСЗО и бронемашин - Генштаб
ВСУ уничтожили 650 россиян, 25 танков, РСЗО и бронемашин — Генштабhttps://racurs.ua/n180436-vsu-unichtojili-650-rossiyan-25-tankov-rszo-i-bronemashin-genshtab.htmlРакурс
Росія у війні проти України вже втратила майже 150 тисяч своїх солдатів, а також 3 тис. 395 танків, 6 тис. 638 бойових броньованих машин та 479 реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.
Впродовж остання дня зими воїни ЗСУ знищили 650 російських окупантів, 25 танків, РСЗВ і бронемашин.
Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 1 березня орієнтовно склали:
особового складу — близько 149 тис. 890 (+650 осіб ліквідовано за минулу добу);
танків — 3 тис. 395 (+7 од.);
ББМ — 6 тис. 638 (+8 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 393 (+10 од.);
РСЗВ — 479 (+1 од.);
засобів ППО — 247;
літаків — 300;
гелікоптерів — 288;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 55 (+4 од.);
крилатих ракет — 873;
кораблів/катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 257 (+5 од.);
спеціальної техніки — 230.
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