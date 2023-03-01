ЗСУ знищили 650 окупантів, 25 танків, РСЗВ і бронемашин — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n180436-zsu-znyschyly-650-okupantiv-25-tankiv-rszv-i-bronemashyn-genshtab.html

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Росія у війні проти України вже втратила майже 150 тисяч своїх солдатів, а також 3 тис. 395 танків, 6 тис. 638 бойових броньованих машин та 479 реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Впродовж остання дня зими воїни ЗСУ знищили 650 російських окупантів, 25 танків, РСЗВ і бронемашин.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 1 березня орієнтовно склали: