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ЗСУ знищили 650 окупантів, 25 танків, РСЗВ і бронемашин — Генштаб

ЗСУ знищили 650 окупантів, 25 танків, РСЗВ і бронемашин — Генштаб

1 бер 2023, 10:20
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Росія у війні проти України вже втратила майже 150 тисяч своїх солдатів, а також 3 тис. 395 танків, 6 тис. 638 бойових броньованих машин та 479 реактивних систем залпового вогню.





Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбук.

Впродовж остання дня зими воїни ЗСУ знищили 650 російських окупантів, 25 танків, РСЗВ і бронемашин.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 по 1 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 149 тис. 890 (+650 осіб ліквідовано за минулу добу);

  • танків — 3 тис. 395 (+7 од.);

  • ББМ — 6 тис. 638 (+8 од.);

  • артилерійських систем — 2 тис. 393 (+10 од.);

  • РСЗВ — 479 (+1 од.);

  • засобів ППО — 247;

  • літаків — 300;

  • гелікоптерів — 288;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 55 (+4 од.);

  • крилатих ракет — 873;

  • кораблів/катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 257 (+5 од.);

  • спеціальної техніки — 230.

Джерело: Ракурс


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