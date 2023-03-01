Момент эвакуации тяжелораненого воина с поля боя показали ВСУ

https://racurs.ua/n180438-moment-evakuacii-tyajeloranenogo-voina-s-polya-boya-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України, яка була сформована торік у березні на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», й тримає оборону у Бахмуті, показала операцію з евакуації важкопораненого воїна з поля бою.

Відеозапис оприлюднила у Телеграм прес-служба 3-ї ОШБр.

Без слів. Перший механізований батальйон 3-ї ОШБр, — йдеться у повідомленні до відео.

Нагадаємо, 9 лютого мінометники першого штурмового батальйону 3-ї ОШБр накрили вогнем російську піхоту біля Бахмута.