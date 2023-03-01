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Ракурс
Момент эвакуации тяжелораненого воина с поля боя показали ВСУ

Момент эвакуации тяжелораненого воина с поля боя показали ВСУ (ВИДЕО)

1 мар 2023, 10:57
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3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України, яка була сформована торік у березні на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», й тримає оборону у Бахмуті, показала операцію з евакуації важкопораненого воїна з поля бою.





Відеозапис оприлюднила у Телеграм прес-служба 3-ї ОШБр.

Без слів. Перший механізований батальйон 3-ї ОШБр, — йдеться у повідомленні до відео.

Нагадаємо, 9 лютого мінометники першого штурмового батальйону 3-ї ОШБр накрили вогнем російську піхоту біля Бахмута.

Источник: Ракурс


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