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Ракурс
Момент евакуації важкопораненого воїна з поля бою показали ЗСУ

Момент евакуації важкопораненого воїна з поля бою показали ЗСУ (ВІДЕО)

1 бер 2023, 10:57
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3-тя окрема штурмова бригада Сухопутних військ Збройних сил України, яка була сформована торік у березні на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», й тримає оборону у Бахмуті, показала операцію з евакуації важкопораненого воїна з поля бою.





Відеозапис оприлюднила у Телеграм прес-служба 3-ї ОШБр.

Без слів. Перший механізований батальйон 3-ї ОШБр, — йдеться у повідомленні до відео.

Нагадаємо, 9 лютого мінометники першого штурмового батальйону 3-ї ОШБр накрили вогнем російську піхоту біля Бахмута.

Джерело: Ракурс


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