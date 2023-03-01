Офис президента прокомментировал удары беспилотников в россии

https://racurs.ua/n180443-ofis-prezidenta-prokommentiroval-udary-bespilotnikov-v-rossii.html

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Україна не завдає ударів по території росії. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на звинувачення воєнних злочинців рф у тому, що Сили України атакували безпілотниками російські регіони.

Україна не завдає ударів по території рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома, — написав Подоляк у Twitter.

З його слів, в москві наростають процеси паніки й розпаду, «проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури».

Нагадаємо, 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї рф пролунали вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі «Роснефти». В Адигеї на території Південного федерального округу росії, упав невідомий літальний апарат. А в Темрюцькому районі рф була масштабна пожежа на плавнях.

Вдень 28 лютого у Санкт-Петербурзі закривали 200 кв. км повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили «непізнаний літаючий об'єкт».