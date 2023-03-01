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Яркую детонацию боеприпасов рф после удара ВСУ показали на видео
Яркую детонацию боеприпасов рф после удара ВСУ показали на видеоhttps://racurs.ua/n180444-yarkuu-detonaciu-boepripasov-rf-posle-udara-vsu-pokazali-na-video.htmlРакурс
Яскраву детонацію боєприпасів окупаційної армії росії влаштували воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр «Едельвейс» «відмінусували» ворожі боєприпаси, — йдеться у повідомленні захисників України.
На відео видно влучність роботи українських військовослужбовців по місцезнаходженню боєприпасів рф.
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