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Ракурс
Яркую детонацию боеприпасов рф после удара ВСУ показали на видео

Яркую детонацию боеприпасов рф после удара ВСУ показали на видео

1 мар 2023, 12:40
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Яскраву детонацію боєприпасів окупаційної армії росії влаштували воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр «Едельвейс» «відмінусували» ворожі боєприпаси, — йдеться у повідомленні захисників України.

На відео видно влучність роботи українських військовослужбовців по місцезнаходженню боєприпасів рф.

Источник: Ракурс


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