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Яскраву детонацію російських боєприпасів після удару ЗСУ показали на відео
Яскраву детонацію російських боєприпасів після удару ЗСУ показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n180444-yaskravu-detonaciu-rosiyskyh-boieprypasiv-pislya-udaru-zsu-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Яскраву детонацію боєприпасів окупаційної армії росії влаштували воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Воїни 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр «Едельвейс» «відмінусували» ворожі боєприпаси, — йдеться у повідомленні захисників України.
На відео видно влучність роботи українських військовослужбовців по місцезнаходженню боєприпасів рф.
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