Масштаб нового наступления армии рф в Украине оценило НАТО

https://racurs.ua/n180445-masshtab-novogo-nastupleniya-armii-rf-v-ukraine-ocenilo-nato.html

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НАТО бачить новий наступ окупаційної армії росії в Україні, особливо біля Бахмута. Воєнні злочинці рф кидають багато сил та засобів проти ліній оборони Збройних сил України.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю LRT.

Ми вже бачимо нові наступи російських військ, особливо в районі Бахмута, де точаться запеклі бої та великі втрати, — констатував він у відповідь на питання щодо масштабів нового наступу рф.

Столтенберг вказав, що москва кидає війська проти українських ліній оборони, «яких не бачили з часів Першої світової війни».

Росія постійно готується до ще більшої війни, нових наступальних операцій — мобілізує більше військ, нарощує більше зброї, збільшує її виробництво. Ми також бачимо, як вона зміцнює зв’язки з іншими авторитарними режимами, такими як Іран та Північна Корея. Наша мета забезпечити Україні силу та міць, необхідні для того, щоб перемогти та відкинути російських загарбників, — наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони, нові наступальні дії військ рф тривають з початку лютого на чотирьох-п'яти напрямках. Найскладнішою залишається ситуація навколо Бахмута, де ворог намагається здобути успіхи перевагою в кількості сил.