Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало влучну роботу снайперів на Бахмутському напрямку. Прес-служба командування 1 березня оприлюднила відео нічного відпрацювання бойових завдань снайперами Сил спецоперацій.

Наші воїни зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи противника. Оператори ССО прийняли рішення нанести ураження російським окупантам, які намагалися непомітно рухатися в бік українських позицій, — йдеться у повідомленні.