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Ракурс
Российская ДРГ попала в прицел снайперов ССО у Бахмута

ДРГ россиян попала в прицел снайперов ССО у Бахмута (ВИДЕО)

1 мар 2023, 14:33
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Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало влучну роботу снайперів на Бахмутському напрямку. Прес-служба командування 1 березня оприлюднила відео нічного відпрацювання бойових завдань снайперами Сил спецоперацій.





Наші воїни зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи противника. Оператори ССО прийняли рішення нанести ураження російським окупантам, які намагалися непомітно рухатися в бік українських позицій, — йдеться у повідомленні.

Влучними пострілами снайпери ліквідували сімох росіян, ще трьох — поранили.

Источник: Ракурс


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