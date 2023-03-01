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Російська ДРГ потрапила у приціл снайперів ССО біля Бахмута
ДРГ росіян потрапила у приціл снайперів ССО біля Бахмута (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180448-drg-rosiyan-potrapyla-u-prycil-snayperiv-sso-bilya-bahmuta-video.htmlРакурс
Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало влучну роботу снайперів на Бахмутському напрямку. Прес-служба командування 1 березня оприлюднила відео нічного відпрацювання бойових завдань снайперами Сил спецоперацій.
Наші воїни зафіксували пересування диверсійно-розвідувальної групи противника. Оператори ССО прийняли рішення нанести ураження російським окупантам, які намагалися непомітно рухатися в бік українських позицій, — йдеться у повідомленні.
Влучними пострілами снайпери ліквідували сімох росіян, ще трьох — поранили.
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