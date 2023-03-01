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Ракурс
Оккупанты доказывают свои "преимущества" - вырубают свет и блокируют продажу зерна

Оккупанты доказывают свои «преимущества» — вырубают свет и блокируют продажу зерна

1 мар 2023, 19:15
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В Енергодарі Запорізької області російські загарбники із залученням місцевих колаборантів проводять пропагандистські заходи із висвітленням фейкових «переваг» приходу так званої «російської влади» в регіон та обґрунтування її легітимності.





У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 1 березня повідомляється, що у Мангуському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання.

На тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літа-осені 2022 року. Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Також так звана «окупаційна влада» на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю.

Источник: Ракурс


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