Оккупанты доказывают свои "преимущества" - вырубают свет и блокируют продажу зерна

https://racurs.ua/n180462-okkupanty-dokazyvaut-svoi-preimuschestva-vyrubaut-svet-i-blokiruut-prodaju-zerna.html

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В Енергодарі Запорізької області російські загарбники із залученням місцевих колаборантів проводять пропагандистські заходи із висвітленням фейкових «переваг» приходу так званої «російської влади» в регіон та обґрунтування її легітимності.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 1 березня повідомляється, що у Мангуському районі тимчасово зайнятої території Донецької області окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення, зокрема, через обмеження подачі електропостачання до помешкань. Загарбники знищили електроопору і в населеному пункті на декілька днів зникло електропостачання.

На тимчасово зайнятих територіях Луганської області у місцевих фермерів масово псується врожай літа-осені 2022 року. Російська окупаційна адміністрація повністю блокує усім місцевим фермерам можливість реалізовувати зерно як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Також так звана «окупаційна влада» на неофіційному рівні заборонила усім місцевим пекарням приймати зернові від місцевих фермерів. Українські фермери в розпачі від великих втрат зібраного урожаю.