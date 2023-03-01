Белорусы опубликовали видео с российским радиолокационным самолетом А-50

https://racurs.ua/n180466-belorusy-opublikovali-video-s-rossiyskim-radiolokacionnym-samoletom-a-50.html

Ракурс

Міноборони Білорусі опублікувало відео з російським радіолокаційним літаком А-50. Білоруси відреагували через три дні після ймовірного ураження російського повітряного судна.

У підписі до відео зазначено, що запис нібито зроблений з аеродрому «Мачулищі».

Відомство не вказує, який саме це літак — той, що зазнав ушкоджень після ймовірної атаки, чи інший (у росії таких літаків близько дев’яти). Також не зрозуміло, коли саме було відзняте відео.

Тим часом в організації колишніх білоруських силовиків BYPOL розповіли деталі атаки на А-50. Так стверджують, що партизани використовували китайські квадрокоптери фірми DJI, перероблені на дрони-камікадзе.

Кожен дрон ніс заряд у 200 грамів вибухової речовини в тротиловому еквіваленті — цього вистачить аби підірвати легковий автомобіль. Як вражаючі елементи використали металеві кулі (200 штук у кожному заряді).

У BYPOL стверджують, що пошкодили локатор літака (антену) та носовий відсік. Пошкодження назвали вагомими, оскільки антену доведеться міняти повністю.

Нагадаємо, вибухи на аеродромі у Мачулищах пролунали вранці у неділю, 26 лютого. Як розповів керівник BYPOL, білоруські партизани скинули з дронів вибухові пристрої на російське ДРЛО А-50, літак сильно постраждав. Офіційно ані росія, ані білорусь цю інформацію не коментували.