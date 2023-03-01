Соцсети пишут о взрывах в Бахчисарае, Ялте и Гурзуфе

https://racurs.ua/n180468-socseti-pishut-o-vzryvah-v-bahchisarae-yalte-i-gurzufe.html

Ракурс

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у декількох містах тимчасово окупованого Криму.

Припускають, що у Бахчисараї вибух пролунав на території військової частини.

Жителі півдня окупованого Криму повідомляють про гучні звуки, схожі на вибухи. Їх чули жителі Ялти, Бахчисарая і Гурзуфа. Окупаційна влада поки ситуацію не коментувала.

У Бахчисараї був бабах у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Імовірно робота ППО, повідомляють підписники. Вибух було чути в багатьох селах Бахчисарайського району, — йдеться в дописі.