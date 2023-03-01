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День "бавовни" у Криму - соцмережі пишуть про вибухи у Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі
День «бавовни» у Криму — соцмережі пишуть про вибухи у Бахчисараї, Ялті та Гурзуфіhttps://racurs.ua/ua/n180468-den-bavovny-u-krymu-socmereji-pyshut-pro-vybuhy-u-bahchysarayi-yalti-ta-gurzufi.htmlРакурс
Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у декількох містах тимчасово окупованого Криму.
Припускають, що у Бахчисараї вибух пролунав на території військової частини.
Жителі півдня окупованого Криму повідомляють про гучні звуки, схожі на вибухи. Їх чули жителі Ялти, Бахчисарая і Гурзуфа. Окупаційна влада поки ситуацію не коментувала.
У Бахчисараї був бабах у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Імовірно робота ППО, повідомляють підписники. Вибух було чути в багатьох селах Бахчисарайського району, — йдеться в дописі.
Затряслося все навколо — меблі та вікна, спрацювали сигналізації автомобілів. На задньому плані присутні звуки літаків, — пише один з телеграм-каналів.
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