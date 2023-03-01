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День "бавовни" у Криму - соцмережі пишуть про вибухи у Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі

День «бавовни» у Криму — соцмережі пишуть про вибухи у Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі

1 бер 2023, 21:19
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Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у декількох містах тимчасово окупованого Криму.





Припускають, що у Бахчисараї вибух пролунав на території військової частини.

Жителі півдня окупованого Криму повідомляють про гучні звуки, схожі на вибухи. Їх чули жителі Ялти, Бахчисарая і Гурзуфа. Окупаційна влада поки ситуацію не коментувала.

У Бахчисараї був бабах у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Імовірно робота ППО, повідомляють підписники. Вибух було чути в багатьох селах Бахчисарайського району, — йдеться в дописі.

Затряслося все навколо — меблі та вікна, спрацювали сигналізації автомобілів. На задньому плані присутні звуки літаків, — пише один з телеграм-каналів.

Джерело: Ракурс


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