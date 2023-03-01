День "бавовни" у Криму - соцмережі пишуть про вибухи у Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі

День «бавовни» у Криму — соцмережі пишуть про вибухи у Бахчисараї, Ялті та Гурзуфі

https://racurs.ua/ua/n180468-den-bavovny-u-krymu-socmereji-pyshut-pro-vybuhy-u-bahchysarayi-yalti-ta-gurzufi.html

1 бер 2023, 21:19 999

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