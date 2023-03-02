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россия провокациями на ЗАЭС может попытаться сдержать контрнаступление ВСУ. Фото:

рф провокациями на ЗАЭС может попытаться сдержать контрнаступление ВСУ — ISW

2 мар 2023, 09:20
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Окупанти з російської федерації можуть влаштувати провокації на Запорізькій атомній електростанції.





Таким чином ворог може спробувати стримати майбутній контрнаступ українських Сил оборони. У лютому планова ротація місії МАГАТЕ на ЗАЕС, а 10 лютого організація оголосила, що не може оновити склад місії з міркувань безпеки. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 березня.

Зазначається, що гауляйтер окупованих районів Запорізької області володимир рогов 1 березня звинуватив західні спецслужби в зриві планової ротації місії МАГАТЕ. Посібник окупантів заявив, що це було зроблено начебто для того, щоб звинуватити країну-агресора рф у перешкоджанні роботі місії.

На думку аналітиків, москва хоче використовувати персонал місії МАГАТЕ, що застряг на станції, в якості заручників для тиску на міжнародну спільноту з вимогою визнати російське право власності на атомку.

В ISW зазначають, що окупанти шляхом ескалації загроз для ЗАЕС можуть намагатися стримати майбутній контрнаступ Збройних сил України.

рф провокаціями на ЗАЕС може спробувати стримати контрнаступ ЗСУ. Карта: ISW

Нагадаємо, російські загарбники осушують величезне Каховське водосховище. Своїми діями окупанти ставлять під загрозу питну воду, сільськогосподарське виробництво та безпеку на найбільшій в Європі атомній станції — Запорізькій АЕС.

Источник: Ракурс


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