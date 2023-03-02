росія провокаціями на ЗАЕС може спробувати стримати контрнаступ ЗСУ. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n180474-rf-provokaciyamy-na-zaes-moje-sprobuvaty-strymaty-kontrnastup-zsu-isw.html

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Окупанти з російської федерації можуть влаштувати провокації на Запорізькій атомній електростанції.

Таким чином ворог може спробувати стримати майбутній контрнаступ українських Сил оборони. У лютому планова ротація місії МАГАТЕ на ЗАЕС, а 10 лютого організація оголосила, що не може оновити склад місії з міркувань безпеки. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 2 березня.

Зазначається, що гауляйтер окупованих районів Запорізької області володимир рогов 1 березня звинуватив західні спецслужби в зриві планової ротації місії МАГАТЕ. Посібник окупантів заявив, що це було зроблено начебто для того, щоб звинуватити країну-агресора рф у перешкоджанні роботі місії.

На думку аналітиків, москва хоче використовувати персонал місії МАГАТЕ, що застряг на станції, в якості заручників для тиску на міжнародну спільноту з вимогою визнати російське право власності на атомку.

В ISW зазначають, що окупанти шляхом ескалації загроз для ЗАЕС можуть намагатися стримати майбутній контрнаступ Збройних сил України.

Нагадаємо, російські загарбники осушують величезне Каховське водосховище. Своїми діями окупанти ставлять під загрозу питну воду, сільськогосподарське виробництво та безпеку на найбільшій в Європі атомній станції — Запорізькій АЕС.