Окупанти осушують Каховське водосховище. Фото: Dmytro Smoliyenko

https://racurs.ua/ua/n179835-okupanty-osushuut-kahovske-vodoshovysche-ie-nebezpeka-dlya-zaes-foto.html

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Російські загарбники осушують величезне Каховське водосховище.

Своїми діями окупанти ставлять під загрозу питну воду, сільськогосподарське виробництво та безпеку на найбільшій в Європі атомній станції — Запорізькій АЕС. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє NPR.

Зазначається, що з листопада минулого року вода витікає з Каховського водосховища на півдні України через шлюзи критичної гідроелектростанції, які контролює армія рф. На знімках видно, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Мар’яно Гроссі заявив, що навіть якщо зниження рівня води не становить безпосередньої загрози ядерній безпеці, але воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому дозволять продовжуватись.

Запорізька обласна військова адміністрація оприлюднила заяву, де є припущення того, що ворог осушує водосховище для того, щоб затопити території на південь від дамби. Росіяни гадають, що це не дасть можливості українським Збройним силам форсувати Дніпро.

Чиновники заявили, що в «Укргідроенерго» вважають, що російські окупанти «відкрили шлюзи станції, побоюючись наступу українських військових».

Нагадаємо, росіяни замінували Каховську ГЕС дуже «великою кількістю вибухівки». Раніше з’явилися версії, що кремль може підірвати дамбу, щоб зупинити просування Збройних сил України у напрямку Херсона. Якщо це станеться, то про водопостачання тимчасово окупований Крим можна буде забути.

Джерело: NPR