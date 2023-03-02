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Войска рф за сутки выпустили более 500 снарядов по Херсонщине. Фото:

Оккупанты сутки засыпали Херсонщину снарядами, 11 человек ранены (ФОТО)

2 мар 2023, 11:49
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Херсонська область 1 березня була масовано обстріляна російською артилерією.





Російська армія 87 разів обстріляла регіон. По мирних населених пунктах області ворог випустив майже 500 снарядів з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та ударних безпілотників. Про це 2 березня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що Херсон вчора був атакований двічі. У місті обстрілами пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок збройної агресії 11 осіб дістали поранення. Серед поранених є однорічний малюк, якому уламками скла поранило обличчя та вуха. Зараз дитина перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує.

Крім того, велику небезпеку для цивільного населення становлять російські міни, які розставили при втечі окупанти. Так, у полі біля села Архангельське на міні підірвався трактор. За інформацією ДСНС, поранення дістали двоє чоловіків.

На міні підірвався трактор. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти вночі 2 березня атакували ракетами Запоріжжя, одна з ракет влучила у багатоповерхівку. Внаслідок цього загинули троє осіб, ще шестеро дістали поранення. Роботи з пошуку людей під завалами продовжуються.

Источник: Ракурс


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