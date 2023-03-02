Брянская область рф. Фото:

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Події в брянській області росії прокоментували українські військові, прикордонники та розвідка.

Збройні сили України ведуть бойові дії виключно на території України, а все, що відбувається на території країни-агресора — це «спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, які не залежать від ЗСУ». Про це заявили в Генеральному штабі українських Збройних сил, передає «Бабель».

Зокрема, повідомлення в інтернеті про події на брянщині є зухвалою московською провокацією, — зазначили військові.

У Державній прикордонній службі України заявили, що ситуація на північному україно-російському кордоні контрольована, хоч ворог і щодня обстрілює прикордонні райони. Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Українській правді», що бійці пильнують всю лінію кордону й виконують поставлені завдання.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі «Суспільному» заявив, що події у брянській області — це внутрішнє протистояння між громадянами рф.

Тим часом «Російський добровольчий корпус» заявив, що не «українська ДРГ», а його воїни зайшли 2 березня на російську територію, щоб показати, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом путіна.

Нагадаємо, 2 березня російські ЗМІ та влада заявили про «українських диверсантів», які проникли до брянської області й підірвали у віддаленому селі сушани електропідстанцію та газову станцію. Заявлялося, що армія рф веде бій з «диверсантами», а чисельність ДРГ становить від 40 до 50 осіб.

Джерела: «Бабель», «Суспільне», «Українська правда»