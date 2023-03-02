Вибухи та стрілянина сталися відразу в трьох областях рф. Фото:

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У російській федерації ранок 2 березня почався тривожно. Влада країни-агресора заявляє про вибухи в трьох областях — брянській, курській та тульській.

Повідомляється начебто про «українських диверсантів», які проникли до брянської області. У селі сушани були підірвані електропідстанція та газова станція. Чисельність так званої ДРГ становить від 40 до 50 осіб, з диверсантами ведуть бій російські війська. Про це заявив губернатор олександр богомаз, повідомляє ТАРС та Telegram-канал BAZA.

А в тульській області стався вибух, але про його причини поки не повідомляється. Він прогримів неподалік вулиці молодіжна у селищі березовський. Місцеві жителі заявляють, що від вибуху тремтіли будинки. Згодом у лісі виявили велику вирву. Територію оточила поліція, працюють вибухотехніки.

Глава курської області роман старовойт заявив, що селище тьоткіне поблизу кордону з Україною нібито «знову потрапило під обстріл ЗСУ».

Російські ЗМІ повідомляють, що найближчим часом диктатор володимир путін проведе екстрене засідання ради безпеки рф.

Як відомо, оперативне командування «Північ» ще 23 лютого попереджало про невідому колону техніки на кордоні з Чернігівською областю. У ній помітили людей у формі, схожій на форму ЗСУ. Заявлялося, що окупанти готують провокації.

Ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ! Споживайте інформацію відповідально, — прокоментували в ОК «Північ» сьогоднішні події.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня два безпілотники атакували військову частину в Сакському районі тимчасово окупованого російською федерацією Криму.

Джерела: ТАРС, Telegram-канал BAZA