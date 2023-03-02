Атака безпілотників відбулася на військову частину в Криму. Фото:

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Ракурс

Два безпілотники атакували військову частину в Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

Атака дронів відбулася в ніч на 1 березня, але про це стало відомо тільки вранці 2 березня. Близько 2.00 два невідомі БПЛА впали на території частини. Можливо вони впали внаслідок роботи російських сил протиповітряної оборони чи засобів радіоелектронної боротьби. Про це пише російський Telegaram-канал «Baza».

Зазначається, що один дрон вибухнув, але внаслідок вибуху начебто ніхто не постраждав. Осколками посікло стіну однієї з будівель.

Нагадаємо, 28 лютого в пабліках поширювалася інформація про вибухи на аеродромі в російському Єйську в Краснодарському краї. Супутникові знімки підтвердили сліди пожежі, причому досить суттєві.

Джерело: російський Telegaram-канал «Baza»