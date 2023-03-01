Сліди пожежі - наслідки вибуху на аеродромі в російському Єйську показали в мережі

https://racurs.ua/ua/n180469-slidy-pojeji-naslidky-vybuhu-na-aerodromi-v-rosiyskomu-ieysku-pokazaly-v-mereji-foto.html

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«Схеми» показали свіжі супутникові знімки російського аеродрому в Єйську (Краснодарський край), на якому базувалися винищувачі.

28 лютого в пабліках поширювалася інформація про вибухи на аеродромі з подальшою пожежею.

Місцева влада все заперечувала і заявляла про провокації. Так, казали про нібито планові військово-тактичні навчання.

Супутникові знімки показують іншу картину. На знімку від 22 лютого навколо аеродрому не видно слідів пожежі, а вже на знімку від 1 березня вони є. Причому досить суттєві.

«Схеми» опублікували супутникові знімки Planet Labs за 1 березня. На них можна побачити наслідки пожежі на території полігону ППО, що знаходиться західніше аеродрому.

Чи постраждав безпосередньо аеродром в Єйську — наразі невідомо, супутник поки не зафіксував, як виглядає летовище.

Крім того, за допомогою знімків за 15 лютого можна побачити, які саме літаки знаходились на аеродромі раніше. На першому супутниковому фото у східній частині летовища — два винищувачі типу МіГ-29, два пасажирські Ту-134, шість винищувачів типу Су-34 або Су-37, два транспортні Ан-72 і один Іл-38.

В центральній частині летовища станом на 15 лютого знаходились три Іл-38, один Ан-72 та три Су-27.

У західній частині аеродрому — пасажирський Іл-62 та три транспортні Ан-24 або Ан-26.

Про те, що «невідомі безпілотники» атакували аеродром у Єйську, 28 лютого повідомили місцеві Telegram-канали. Голова Єйського району стверджував, що це були «військово-тактичні навчання».