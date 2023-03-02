Против заявления G20 с осуждением нападения рф на Украину выступили две страны

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Провідні індустріальні країни та країни, що розвиваються (G20) не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни росії проти України.

Замість цього Нью-Делі опублікував власний підсумок дискусій, пише «Європейська правда» з посиланням на Tagesschau.

Більшість держав «Групи двадцяти» найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України. Міністри закордонних справ росії і Китаю сергій лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар наголосив, що його країна доклала великих зусиль для пошуку компромісу, але погляди окремих країн «дуже поляризовані». Разом з тим, з його слів, міністри досягли згоди з багатьох питань, включаючи необхідність реформ, багатосторонність, продовольчу безпеку, глобальну охорону здоров’я та зміну клімату.

Нагадаємо, напередодні зустрічі G20 делегація ЄС заявила, що не підтримає заяву «Групи двадцяти» в Індії, якщо вона не міститиме засудження війни росії проти України.

Водночас в Нью-Делі намагалися вказати на важливість обговорення інших тем, «пов'язаних з продовольчою, енергетичною та добривною безпекою».