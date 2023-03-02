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Ракурс
Как воины ВСУ защищают Угледар, показали на видео

Как воины ВСУ защищают Угледар, показали на видео

2 мар 2023, 18:21
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Життя воїнів-росомах з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали журналісти НВ для «Радіо Свободи».





Військовослужбовці розповіли про життя в окопах та відбиття атак окупаційної армії росії на Вугледарському напрямку. За їхніми словами, ворог щодня намагається штурмувати позиції захисників України.

Источник: Ракурс


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