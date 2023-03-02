Як воїни ЗСУ захищають Вугледар, показали на відео

https://racurs.ua/ua/n180494-yak-voyiny-zsu-zahyschaut-vugledar-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Життя воїнів-росомах з 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали журналісти НВ для «Радіо Свободи».

Військовослужбовці розповіли про життя в окопах та відбиття атак окупаційної армії росії на Вугледарському напрямку. За їхніми словами, ворог щодня намагається штурмувати позиції захисників України.