Глава МИД Эстонии: Единственная альтернатива НАТО для Украины – ее ядерный статус

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Єдиним варіантом гарантування безпеки України за винятком вступу до НАТО є ядерний статус. Таку думку висловила міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Якщо ми скажемо, що не бачимо Україну членом НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося — або прогнозуємо, що росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну, або, принаймні, у війну за європейський континент. Це вже визнання того, що широкомасштабна війна повториться, — сказав Рейнсалу в інтерв’ю американському порталу Newsweek.

Він відкинув будь-які альтернативи членству України в НАТО — зокрема план зближення з Північноатлантичним альянсом в обмін на більшу готовність Києва до перемовин з москвою, який, як писали ЗМІ, просувають Велика Британія, Німеччина та Франція.

Який сенс намагатися копіювати НАТО, якщо ви чітко даєте зрозуміти, що це не НАТО? Це схоже на напів-НАТО. Я б поставився до такої копії з великою підозрою. Чесно кажучи, єдиною гарантією, окрім НАТО, було б надання Україні ядерної зброї, — переконаний Рейнсалу.

Водночас дипломат наголосив, що такий крок є неможливим і небажаним з огляду на зобов’язання ядерних держав військово-політичного блоку щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Зі слів Рейнсалу, залишення Києва поза безпековою парасолькою Заходу підірве процес відновлення країни.

Уявіть, що ми не надамо Україні після війни гарантії, передбачені статтею 5. Тоді ми заохочуватимемо Україну будувати свою самооборону за стратегією «їжака», як на Дикому Заході, стоячи у своєму форті з гвинтівками і чекаючи на Росію. Я думаю, що це створить сіру зону посеред Європи. Це був би великий негативний сигнал щодо їхніх прагнень до Європейського Союзу, з точки зору безпеки, інвестиційних гарантій і всього іншого, -підсумував глава МЗС Естонії.

Нагадаємо, депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україні не потрібен жоден план дій щодо членства в НАТО, оскільки вона відповідає більшості критеріїв.