Зеленский собирал Ставку – заслушали Залужного и Буданова - война рф против Украины

https://racurs.ua/n180505-zelenskiy-sobiral-stavku-zaslushali-zalujnogo-i-budanova.html

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Президент Володимир Зеленський 2 березня провів засідання Ставки, де обговорювалася ситуація на фронті. Глава держави заслухав головнокомандувача Валерія Залужного, командувачів українських військових, главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Провів засідання Ставки — суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально — з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. Об'єднане стратегічне угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» — ключова увага Бахмуту. ОСУВ «Таврія» — обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського, — розповів Зеленський.

Президент пообіцяв відповісти на звірячий ракетний обстріл рф Запоріжжя.

Також щодо ОСУВ «Одеса» на засіданні Ставки була заслухана доповідь про ситуацію на південному напрямку. Зокрема, у Херсонщині.