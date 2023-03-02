Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зеленський збирав Ставку - звітували Залужний і Буданов

Зеленський збирав Ставку — звітували Залужний і Буданов

2 бер 2023, 22:21
999

Президент Володимир Зеленський 2 березня провів засідання Ставки, де обговорювалася ситуація на фронті. Глава держави заслухав головнокомандувача Валерія Залужного, командувачів українських військових, главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.





Провів засідання Ставки — суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально — з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. Об'єднане стратегічне угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця» — ключова увага Бахмуту. ОСУВ «Таврія» — обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського, — розповів Зеленський.

Президент пообіцяв відповісти на звірячий ракетний обстріл рф Запоріжжя.

Також щодо ОСУВ «Одеса» на засіданні Ставки була заслухана доповідь про ситуацію на південному напрямку. Зокрема, у Херсонщині.

Дякую всім, хто щодобово привчає Росію до думки, що Україну — не зламати. Ми вистоїмо. Ми переможемо. І притягнемо до відповідальності всіх російських терористів. Слава нашим воїнам! Слава Україні! — підсумував глава держави.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів