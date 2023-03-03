Теплицы светятся - в россии объяснили взрыв и зарево возле Коломны

https://racurs.ua/n180510-teplicy-svetyatsya-v-rossii-obyasnili-vzryv-i-zarevo-vozle-kolomny.html

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На росії шукають причини вибуху та заграви, які чули та бачили увечері 2 березня у Коломні, що поблизу столиці терористичної федерації.

У підмосковній Коломиї, де місцеві жителі чули звуки вибуху, міг вибухнути безпілотник, повідомили пропагандистам з ТАРС у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника «агентства», вибух «відбувся у повітрі».

З великою ймовірністю йдеться про безпілотник. Але поки що сказати точно не можна, оскільки уламки знайти не можуть, — додав він.

У МНС регіону заявили, що фахівці відомства, які обстежили місце передбачуваного вибуху, нічого не виявили. Газове та електропостачання у Коломні працюють у штатному режимі, порушень на об'єктах енергетичної та газової інфраструктури не зафіксовано, зазначили у міністерстві енергетики Підмосков’я.

Baza пише, що поліція та МНС розширили географію пошуку слідів події: їх шукають у сусідніх із Коломною районах — Раменському та Воскресенському. Видання стверджує, що відео із загравою, яку місцеві жителі прийняли за наслідки вибуху, виявилося «світлом, яке походить від місцевих великих теплиць».

Mash припускає, що звук, який жителі Коломни прийняли за вибух, міг бути звуком від переходу літаків МіГ на надзвукову швидкість.