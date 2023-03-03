Российский летчик, бомбивший Харьковскую телебашню, получил приговор украинского суда

https://racurs.ua/n180514-rossiyskiy-letchik-bombivshiy-harkovskuu-telebashnu-poluchil-prigovor-ukrainskogo-suda-video.html

Ракурс

Російський льотчик, який бомбив мирний Харків у березні 2022 року, отримав вирок суду в Україні.

Він проведе за ґратами 12 років.

Служба безпеки зібрала докази вини російського військового, який брав участь в обстрілі телевежі у Харкові.

На лаві підсудних опинився заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу зс рф.

6 березня 2022 року він на російському бойовому літаку перетнув державний кордон України та здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.

Окупант застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

Росіянина українська ППО збила одразу після бомбоскидання. Після катапультування та приземлення його упіймали.

Суд визнав окупанта винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) і призначив 12 років ув’язнення.