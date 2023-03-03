Когда выкапываешь детей, потом три дня приходишь в сознание - видео из эксгумации в Бородянке

https://racurs.ua/n180522-kogda-vykapyvaesh-detey-potom-tri-dnya-prihodish-v-soznanie-video-iz-eksgumacii-v-borodyanke.html

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1 тис. 373 жертви серед цивільного населення унаслідок терору російських військових на Київщині. Це число збільшується навіть після майже року деокупації.

Проект «Український свідок» побував на місці ексгумації трьох людей, тіла яких 2 березня відкопали у Бородянці.

Їх важко ідентифікувати, але чітко видно сліди насильницької смерті. Людей вбили за те, що вони жили. Це ознака діяльності терористів, що мають обов’язково понести покарання.

Коли ексгумуєш дітей, потім 3−4 дні приходиш до тями, — розповів один з правоохоронців.

За цими злочинами в Гаазі буде створено сотні томів кримінальних справ. Як повідомляють поліцейські, останки у Бородянці мають ознаки насильницької смерті.