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Ракурс
Коли викопуєш дітей, потім три дні приходиш до тями - відео з ексгумації у Бородянці

Коли викопуєш дітей, потім три дні приходиш до тями — відео з ексгумації у Бородянці

3 бер 2023, 13:25
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1 тис. 373 жертви серед цивільного населення унаслідок терору російських військових на Київщині. Це число збільшується навіть після майже року деокупації.





Проект «Український свідок» побував на місці ексгумації трьох людей, тіла яких 2 березня відкопали у Бородянці.

Їх важко ідентифікувати, але чітко видно сліди насильницької смерті. Людей вбили за те, що вони жили. Це ознака діяльності терористів, що мають обов’язково понести покарання.

Коли ексгумуєш дітей, потім 3−4 дні приходиш до тями, — розповів один з правоохоронців.

За цими злочинами в Гаазі буде створено сотні томів кримінальних справ. Як повідомляють поліцейські, останки у Бородянці мають ознаки насильницької смерті.

Коли викопуєш дітей, потім три дні приходиш до тями - відео з ексгумації у Бородянці

Коли викопуєш дітей, потім три дні приходиш до тями - відео з ексгумації у Бородянці

Джерело: Ракурс


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