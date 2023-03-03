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Коли викопуєш дітей, потім три дні приходиш до тями - відео з ексгумації у Бородянці
Коли викопуєш дітей, потім три дні приходиш до тями — відео з ексгумації у Бородянціhttps://racurs.ua/ua/n180522-koly-vykopuiesh-ditey-potim-try-dni-pryhodysh-do-tyamy-video-z-eksgumaciyi-u-borodyanci.htmlРакурс
1 тис. 373 жертви серед цивільного населення унаслідок терору російських військових на Київщині. Це число збільшується навіть після майже року деокупації.
Проект «Український свідок» побував на місці ексгумації трьох людей, тіла яких 2 березня відкопали у Бородянці.
Їх важко ідентифікувати, але чітко видно сліди насильницької смерті. Людей вбили за те, що вони жили. Це ознака діяльності терористів, що мають обов’язково понести покарання.
Коли ексгумуєш дітей, потім 3−4 дні приходиш до тями, — розповів один з правоохоронців.
За цими злочинами в Гаазі буде створено сотні томів кримінальних справ. Як повідомляють поліцейські, останки у Бородянці мають ознаки насильницької смерті.
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