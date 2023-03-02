Тіла трьох убитих росіянами жителів ексгумували у Бородянці — геноцид українців

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Тіла трьох мирних мешканців Бородянки Київської області, котрих убили російські воєнні злочинці під час спроби наступу на Київ, ексгумували 2 березня.

Про це розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Тіла трьох вбитих окупантами мирних жителів виявила сьогодні поліція Київщини. Ексгумацію загиблих провели в Бородянці. У березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення, — повідомив Нєбитов.

Нагадаємо, загалом на Київщині після деокупації вже виявили 1 тис. 373 тіла мирних мешканців. 197 загиблих цивільних ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.