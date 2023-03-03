Резников рассчитывает получить два-три типа западных истребителей

https://racurs.ua/n180526-reznikov-rasschityvaet-poluchit-dva-tri-tipa-zapadnyh-istrebiteley.html

Ракурс

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що є шанс закінчити війну з московитами у 2023 році.

Про це Резніков сказав в ексклюзивному інтерв’ю BILD.

Про можливість діалогу з путіним міністр оборони відповів однозначно:

Мій президент дав зрозуміти, що ми не вестимемо переговори з нинішнім главою Кремля. Україна готова вести переговори про відшкодування збитків, міжнародний трибунал і відповідальність за воєнні злочини Кремля, так звану Нюрнберзьку угоду-2.

Про повернення українських територій

У 2014 році вони [російська влада] окупували Крим, вони окупували частини Донецької та Луганської областей, у 2022 році вони окупували Київську, Сумську та Чернігівську області, і ми відвоювали ці території. Єдиний сценарій на майбутнє — звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій [і повернення] до наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Про втрати російської армії та ЗСУ

Росіяни розпочали цей повільний наступ шість місяців тому і ми відбиваємо його шість місяців. Щоденні втрати росіян становлять близько 500 осіб убитими та пораненими. Я не говоритиму вам про українські втрати.

Це війна, у нас є втрати, є вбиті та поранені, але це значно менше втрат, які зазнають росіяни. Є різниця між українцями та росіянами: росіяни використовують тактику м’ясорубки, для них їхні солдати просто гарматне м’ясо. Для нас дороге життя кожного окремого солдата, тому ми намагаємося його зберегти.

Про постачання Україні винищувачів

Я думаю, що це знову буде свого роду коаліція. У танковій коаліції головним «тваринним у зоопарку» є «Леопард» з Німеччини, але у нас також є «Челленджери», «Абрамси» та танки з Франції. Але головний бойовий танк — це «Леопард». <…> Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів і буде одна основна «птах». І це залежатиме від того, який із типів кращий для України — для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування.

Про те, коли закінчиться війна

Я оптиміст, я бачу ситуацію на полі бою, я бачу розвиток підтримки [України із Заходу] і я дійсно бачу, що є шанс закінчити цю війну цього року нашою перемогою. Я серйозно думаю про це, я багато знаю, і це робить мене оптимістом. Оптиміст — це поінформований реаліст.