Бортовые самописцы разбившегося в Броварах вертолета расшифровали во Франции

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Бортові самописці з гелікоптера, який розбився у Броварах з керівництвом МВС на борту, розшифрували у Франції, дані вже передали слідству.

Про це 3 березня повідомив на прес-конференції прем'єр-міністр Шмигаль. Він заявив, що усі матеріали з «чорної скриньки» збережені, є «дуже якісні» результати оцінки технічного стану гелікоптера.

Нагадаємо, що після авіакатастрофи в Броварах, де загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін, повідомлялося про знаходження так званої «чорної скриньки».

За словами прем'єра, результати експертизи мають бути найближчим часом.

Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат, — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині 18 січня впав гелікоптер поблизу дитсадка. Це був гвинтокрил ДСНС французького виробництва.

Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Падіння гелікоптера викликало пожежу в дитсадку. Загалом жертвами трагедії стали 14 людей, із них 1 дитина, постраждали 25 людей, із них 11 дітей.

Кабмін створив робочу групу для розслідування авіакатастрофи. В СБУ повідомили, що розглядають кілька версій трагедії. У січні нинішній очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що результати аварії гелікоптера будуть відомі через місяць-півтора.