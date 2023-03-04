Британские танки Challenger 2. Фото:

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Військова допомога Великої Британії Україні виявляється більшою, ніж запитував Київ.

Це стосується деяких видів озброєння. Зокрема, кількість переданих Збройним силам України танків Challenger 2 зросте вдвічі. Україна запитувала у Лондона 14 танків таких, однак після візиту президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте. Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, ця допомога перебуває в декількох площинах і в деяких випадках Україна отримує від британців більше допомоги, ніж запитувала.

Наприклад, якщо ми говоримо про військові тренування, то ми запитували одну кількість, а зараз Британія пропонує нам збільшити її у 2,5 раза на цей рік. Тобто тут можна сказати, що +250%, — зазначив він.

Як відомо, Challenger 2 — це британський основний бойовий танк третього покоління, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману. Він розроблений і побудований британською компанією Vickers Defence Systems.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії планує поставити Україні 14 танків Challenger 2 до кінця березня цього року. Згодом стало відомо, що ці танки отримає 25 повітрянодесантна бригада ЗСУ.

Джерело: «Радіо Свобода»