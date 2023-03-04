Последствия ракетного удара рф по дому в Запорожье. Фото: ГСЧС

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Пошук постраждалих внаслідок ракетного удару по будинку в Запоріжжі триває.

У суботу, 4 березня, о 16.30 під час розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники вилучили тіло загиблої жінки. Всього було деблоковано тіла 11 загиблих. Серед них є восьмимісячна дівчинка, яка загинула разом зі своєю родиною. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Telegram.

Наразі ДСНС вдалось врятувати 11 осіб, чотирьох котів та собаку. З місця трагедії комунальники вивезли понад 511 т будівельних уламків. Психологи на місті події надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих.

Нагадаємо, у Запоріжжі рятувальники вже дві доби ліквідовують наслідки російського ракетного удару по житловому будинку, який стався вночі 2 березня. Станом на ранок 4 березня було деблоковано тіла вже 10 загиблих.