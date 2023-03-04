Немецкие танки Leopard 1. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/n180566-koncern-rheinmetall-hochet-kupit-96-tankov-leopard-1-dlya-vsu-sky-news.html

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Німецькі танки Leopard 1 хоче придбати у швейцарської оборонної фірми Ruag оборонний концерн Rheinmetall.

Фірма зі Швейцарії купила ці танки в Італії у 2016 році, вони можуть бути вживаними та неробочими. Німецький концерн Rheinmetall хотів би купити бойові машини і дав зрозуміти, що їх буде доставлено в Україну після ремонту. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що реманент та передачу ЗСУ перших «Леопардів» представник Ruag вже обговорив з державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань. Однак у Берні не схвалили цю ідею. Попри це вважається, що угода все ж таки може відбутися, бо це питання підніматимуть на засіданні Федеральна рада Швейцарії.

Як відомо, танки Leopard 1A5 озброєні гарматою, яка є менш потужною, ніж у танків Leopard 2. Старіші моделі також не так добре броньовані, як сучасні «Леопарди».

Нагадаємо, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що кількість переданих ЗСУ танків Challenger 2 зросте вдвічі. Україна запитувала у Лондона 14 танків таких, однак після візиту президента Володимира Зеленського виявилось, що їх кількість зросте.

Джерело: Sky News