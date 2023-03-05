россия может нанести точечные удары по Украине. Фото:

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Загроза ракетних ударів росії по Україні продовжує бути високою.

Кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі, зокрема і присутність підводних, говорить про підготовку ворога до ракетної атаки. А вороже командування визначає тактику цих ударів. Росіяни вже зрозуміли, що масовані атаки не дають очікуваного ними результату. Тому, скоріш за все, окупанти використовуватимуть точкові атаки так, як це було по Кременчуцькому району Полтавщини. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

За її словами, у разі точкових атак агресор підіймає у повітря авіацію, а також тримає напоготові ракетоносії у морі. Таким чином окупанти намагаються заплутати українську ППО, відволікаючи увагу.

Станом на ранок 5 березня у Чорному морі перебувають два надводних та два підводних судна-носії крилатих ракет. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у Telegram, що ці судна можуть випустити до 24 «Калібрів».

Нагадаємо, у Повітряних силах підрахували, що російська авіація щодня завдає від 30 до 40 авіаударів по території України. Крім того, загроза запусків крилатих ракет зараз існує, бо ворог використовує всі методи розвідки: радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну.