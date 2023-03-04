Щоденну кількість російських авіаударів по Україні назвали військові

Російські авіаудари по Україні. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n180564-schodennu-kilkist-rosiyskyh-aviaudariv-po-ukrayini-nazvaly-viyskovi.html

Ракурс

Російська авіація щодня завдає від 30 до 40 авіаударів по території України.

Зараз ворог використовує всі методи розвідки: радіолокаційну, агентурну, повітряну та космічну. Саме тому загроза запусків ракет наразі існує. А тактична та стратегічна авіація країни-агресора постійно переміщується. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону.

Кожного дня окупанти завдають близько 30−40 ударів. Водночас і у нашої авіації дуже багато вильотів. Відповідно до завдань та погодних умов активність може бути різна, — зазначив він.

За словами Ігната, неважливо, де буде знаходитися літак окупантів, бо для завдання авіаудару він може прилетіти навіть з іншого аеродрому. Саме тому загроза запусків ракет може бути будь-коли.

Також представник Повітряних сил додав, що агресор продовжує утримувати у Чорному морі носії крилатих ракет «Калібр», а самі пуски ракет росіяни можуть здійснювати з будь-якого моря, не виходячи навіть з бухти.

Нагадаємо, українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 поблизу міста Єнакієво на окупованому ворогом Донбасі. Відео збиття ворожої пташки вже з’явилося в мережі.