Пропагандиста владимира соловьева едва не ликвидировали на Донбассе. Фото:

https://racurs.ua/n180578-rossiyskiy-propagandist-solovev-popal-pod-obstrel-na-donbasse.html

Ракурс

Російський пропагандист володимир соловйов ледь не загинув на Донбасі.

Величезні втрати російської армії в Україні та величезний брак боєприпасів призвели до того, що москва відправила в східні області пропагандиста соловйова. Він повинен був під Вугледаром піднімати бойовий дух загарбникам. Про це повідомляє проект «ВЧК-ОГПУ».

Зазначається, що розпорядився про відрядження соловйова в гарячу точку особисто голова російського генштабу валерій герасимов. Пропагандиста мали супроводити на околиці міста для «правоподібності» його сюжетів.

Однак після того, як соловйов прибув у розташування морської піхоти рф, по населеному пункту їхнього розташування ЗСУ завдали артилерійського удару. Ніхто не загинув, але «мотиваційна промова соловйова вийшла дещо розмитою». Знімальна група була змушена у короткий термін «зліпити відредаговану версію надихаючих кадрів з безстрашними морпіхами, які готові йти на штурм без жодної артилерійської підтримки».

Ситуація з соловйовим під Вугледаром зумовлена ще й тим, що напередодні до візиту командир бригади морпіхів відмовився відправляти бійців на штурм. Вимагав, щоб їх спорядили необхідним для атаки боєкмоплектом. Залякування вищого командування не дало результатів.

Нагадаємо, ресторан у Донецьку, де святкував день народження екс-глава «Роскосмосу» дмитро рогозін, у грудні 2022 року потрапив під артилерійський обстріл. Сам іменинник дістав поранення, у нього в хребці застряг уламок.