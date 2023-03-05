Экономика рф скоро не сможет обеспечить войну в Украине. Фото:

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Економіка російської федерації не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.

У країни-агресора залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути бодай якихось своїх воєнних цілей в Україні. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю USA Today, повідомляється на сторінці воєнної розвідки у Facebook.

За словами Буданова, рф витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів на війну проти України. А економіка та виробництва не в змозі покрити ці втрати. Тим часом москва вже змінила свій військовий ланцюг командування.

Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у росії закінчаться її інструменти війни, — наголосив Буданов.

Нагадаємо, останні санкції Сполучених Штатів Америки та країн «Великої сімки» були запроваджені проти металургійного та гірничодобувного секторів російської економіки. Обмеження також запроваджено проти 22 осіб та компаній, які пов’язані з виробленням російського озброєння.