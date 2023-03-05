В ГУР отреагировали на историю с награждением блогера Ксюши Манекен

У ГУР відреагували на історію з відзнакою блогерці Ксюші Манекен і пояснили, що структура може залучати людей різних професій.

Зважаючи на особливості певних завдань, структура може залучати різних людей, різних професій з особливими навичками. Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги, — прокоментували УП нагородження у розвідці.

Мережею декілька днів шириться скандал у зв‘язку з отриманням інста-блогеркою Ксюшею Манекен медалі від ГУР.

Нещодавно дівчина оприлюднила фото відзнаки та написала, що про причини її отримання вона розкаже вже після війни.

Водночас багатьох користувачів соцмереж така подія обурила. Насамперед через досить відверту манеру ведення інстаграму, зізнання в ескорт-послугах, а також висловлювання кількарічної давнини щодо Криму та засудження русофобії.

Проте зараз дівчина каже, що тоді вона не розуміла, що відбувається.

Пост Ксюші Манекен та фото блогерів-мільйонників на зустрічі в ОП викликали бурхливу реакцію. Зокрема, частину суспільства обурило, що нагороди отримують інста-блогери, поки чимало військових та волонтерів досі чекають своїх відзнак.

Також блогерам закидають пасивну позицію щодо війни в Україні.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також прокоментував зустріч з інста-блогерами.

За його словами, такі зустрічі з різними інфлюенсерами будуть проводитися регулярно. Конкретно на цьому заході обговорювали інформаційну війну, мотивацію населення та підтримку бойового духу. Також він зазначив, що ніяких нагород та відзнак блогерам не вручав. Більш того, вважає, що сьогодні нагороди мають отримувати виключно військові.

Нагадаємо, що саме після цієї зустрічі блогерка Ксюша Манекен виклала фото з нагородою від ГУР, що обурило суспільство. На зустрічі були також присутні і інші популярні блогери-мільйонники, такі як Олександр Заліско, Саша Бо, Даша Квіткова, Женя Таллер.