На россии дефицит заключенных – «Вагнер» открывает центры набора наемников в спортклубах

https://racurs.ua/n180590-na-rossii-deficit-zakluchennyh-vagner-otkryvaet-centry-nabora-naemnikov-v-sportklubah.html

Ракурс

ПВК «Вагнера» відкриває центри набору нових найманців на базах спортивних клубів.

Про те, що ПВК почала співпрацювати зі спортивними клубами для набору нових бійців, 2 березня заявив творець угруповання Євген Пригожин. Він додав, що у спортзалах клубів перевірятимуть фізичну підготовку охочих вступити до ПВК. У такі центри може прийти кожен охочий, щоб перевірити свою фізичну підготовку, а потім потрапити на війну.

Про це, з посиланням на повідомлення російських ЗМІ, написав американський Інститут вивчення війни (ISW), який щодня публікує зведення подій російсько-українського конфлікту.