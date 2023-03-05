На росії дефіцит ув'язнених - «Вагнер» відкриває центри набору найманців у спортклубах

https://racurs.ua/ua/n180590-na-rosiyi-deficyt-uv-yaznenyh-vagner-vidkryvaie-centry-naboru-naymanciv-u-sportklubah.html

Ракурс

ПВК «Вагнера» відкриває центри набору нових найманців на базах спортивних клубів.

Про те, що ПВК почала співпрацювати зі спортивними клубами для набору нових бійців, 2 березня заявив творець угруповання Євген Пригожин. Він додав, що у спортзалах клубів перевірятимуть фізичну підготовку охочих вступити до ПВК. У такі центри може прийти кожен охочий, щоб перевірити свою фізичну підготовку, а потім потрапити на війну.

Про це, з посиланням на повідомлення російських ЗМІ, написав американський Інститут вивчення війни (ISW), який щодня публікує зведення подій російсько-українського конфлікту.