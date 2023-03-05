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На росії дефіцит ув'язнених - «Вагнер» відкриває центри набору найманців у спортклубах
На росії дефіцит ув’язнених — «Вагнер» відкриває центри набору найманців у спортклубахhttps://racurs.ua/ua/n180590-na-rosiyi-deficyt-uv-yaznenyh-vagner-vidkryvaie-centry-naboru-naymanciv-u-sportklubah.htmlРакурс
ПВК «Вагнера» відкриває центри набору нових найманців на базах спортивних клубів.
Про те, що ПВК почала співпрацювати зі спортивними клубами для набору нових бійців, 2 березня заявив творець угруповання Євген Пригожин. Він додав, що у спортзалах клубів перевірятимуть фізичну підготовку охочих вступити до ПВК. У такі центри може прийти кожен охочий, щоб перевірити свою фізичну підготовку, а потім потрапити на війну.
Про це, з посиланням на повідомлення російських ЗМІ, написав американський Інститут вивчення війни (ISW), який щодня публікує зведення подій російсько-українського конфлікту.
Пункти набору в ПВК «Вагнера» відкрилися у Ростові-на-Дону у приміщеннях спортивного клубу «Антарес», у Тюмені на базі центру федерації боксу, у Самарі у будівлі спортивного товариства «Динамо», повідомили місцеві ЗМІ. Також, за інформацією ПВК «Вагнера», вербувальні пункти запрацювали на базі восьми спортивних клубів у Москві.
ISW вважає, що ПВК «Вагнера» створює новий канал вербування через перешкоди у наборі ув’язнених. 9 лютого Пригожин заявив, що ПВК Вагнера перестала їх вербувати, а на початку березня у провоєнному телеграм-каналі «Воєнкор Середа» з’явилося відео, де Пригожин каже, що ПВК «не дають поповнюватися особовим складом, у тому числі з-поміж ув’язнених». За даними ЗМІ, ув’язнених до російської армії тепер набирають лінією Міноборони.
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