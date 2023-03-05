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Ракурс
Прицельная работа бойцов "Эдельвейса" по россиянам попала на видео

Прицельная работа бойцов «Эдельвейса» по россиянам попала на видео

5 мар 2023, 18:54
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Прицільна робота бійців 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» потрапила на відео.





Прес-служба бригади опублікувала ролик, у якому показані вдалі скиди та артудари «едельвейсів». В одному з моментів українські бійці влучно закинули з дрона гранату.

Источник: Ракурс


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