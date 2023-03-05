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Прицельная работа бойцов "Эдельвейса" по россиянам попала на видео
Прицельная работа бойцов «Эдельвейса» по россиянам попала на видеоhttps://racurs.ua/n180593-pricelnaya-rabota-boycov-edelveysa-po-rossiyanam-popala-na-video.htmlРакурс
Прицільна робота бійців 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» потрапила на відео.
Прес-служба бригади опублікувала ролик, у якому показані вдалі скиди та артудари «едельвейсів». В одному з моментів українські бійці влучно закинули з дрона гранату.
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