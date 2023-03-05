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Прицільна робота бійців "Едельвейсу" по росіянах потрапила на відео
Прицільна робота бійців «Едельвейсу» по росіянах потрапила на відеоhttps://racurs.ua/ua/n180593-prycilna-robota-biyciv-edelveysu-po-rosiyanah-potrapyla-na-video.htmlРакурс
Прицільна робота бійців 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» потрапила на відео.
Прес-служба бригади опублікувала ролик, у якому показані вдалі скиди та артудари «едельвейсів». В одному з моментів українські бійці влучно закинули з дрона гранату.
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