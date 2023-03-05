Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прицільна робота бійців "Едельвейсу" по росіянах потрапила на відео

Прицільна робота бійців «Едельвейсу» по росіянах потрапила на відео

5 бер 2023, 18:54
999

Прицільна робота бійців 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» потрапила на відео.





Прес-служба бригади опублікувала ролик, у якому показані вдалі скиди та артудари «едельвейсів». В одному з моментів українські бійці влучно закинули з дрона гранату.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів