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Сбежавший в Турцию стендапер Щегель оконфузился новыми заявлениями об Украине

Сбежавший в Турцию стендапер Щегель оконфузился новыми заявлениями об Украине (ВИДЕО)

5 мар 2023, 21:32
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Український стендапер Андрій Щегель, який втік до Туреччини, осоромився заявами про Україну





Так, комік заявив, що «Україна — це цирк із п’яними дебілами, які не мають шансів на громадянське життя».

Також він зазначив, що всі звинувачення в його бік «ґрунтуються на одних заздрях», а Україна «шансів на цивілізоване життя більше не має".

Нагадаємо, що нещодавно Щегель розповів, що проігнорував кілька викликів у військкомат і поїхав до Туреччини з дозволу Мінкульту, нібито представляючи країну за кордоном як артист.

До цього ще у травні 2022 року він відзначився недоречним жартом про загиблих військових, заявивши, що інстаграм став траурною соцмережею і ті, хто раніше постили фото зі спортзалу, тепер публікують траурні пости про загиблих людей.

У своєму подкасті Щегель заявив, що всі звинувачення в його бік «ґрунтуються на самих лише заздрощах», а в України «шансів на цивілізоване життя більше немає". Ну, і додав, що в Україну готовий більше ніколи не повертатися.

Мінкульт після скандальних заяв Щегеля подав на затвердження Кабміну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів.

Источник: Ракурс


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